Venezuela.- La oposición ratifica que no participará en unas "elecciones fraudulentas" pese al llamamiento de la Iglesia

La Conferencia Episcopal recuerda que con anteriores boicots electorales no hubo "ningún resultado positivo"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha reiterado que los principales partidos de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro no participarán en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre por considerar que son un "fraude", a pesar del llamamiento realizado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a participar en las mismas, en un giro inesperado.

"Ya el Pueblo lo sabe, pero no está de más recordárselo a la dictadura: no vamos a participar en fraudes, como no participamos en la farsa de 2018", ha escrito el líder opositor en Twitter.

Guaidó ha insistido en que "vencer a la dictadura" solo es factible siguiendo las vías fijadas, que pasan por "aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición".

"Y ese es el siguiente paso: reconstruir el Pacto Unitario que ha demostrado efectividad, tal y como en 2015 y 2018", ha señalado, en alusión a la alianza opositora que ganó la Asamblea Nacional hace cinco años y que boicoteó los comicios presidenciales de hace tres.

Además, ha aprovechado para recordar sus "condiciones mínimas" para participar en las parlamentarias de diciembre: un Consejo Nacional Electoral "independiente", el fin de la intervención e inhabilitación de partidos y dirigentes de la oposición y una observación internacional "calificada".

"Vamos a luchar por un desenlace y una transición. (...) Esa es nuestra lucha: poner fin a la usurpación, instaurar la transición con un gobierno de emergencia y tener elecciones libres. Vacilar es perdernos", ha remachado.

LLAMAMIENTO A LAS URNAS

Guaidó ha reaccionado así al comunicado emitido el pasado lunes por la CEV en el que defiende que "es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales, con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto ciudadano".

"Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacifica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan", reivindica.

La CEV se muestra consciente de "las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral", pero sostiene que "la decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional" y "hace crecer la fractura político-social".

"No participar en las elecciones parlamentarias (...) lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas", recordando en este sentido que "algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo".

En consecuencia, insta a la oposición a "asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas" por la vía electoral, convencida de que, "a pesar de las irregularidades", la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del Gobierno".

"El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano", reclama.

LA CEV "SORPRENDE" A LA OPOSICIÓN

En la misma línea que Guaidó se han expresado los principales partidos de la oposición venezolana, el llamado G4, que forman Voluntad Popular --al que pertenece el "presidente encargado"--, Primero Justicia, Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

Desde Voluntad Popular, Adriana Pichardo ha reconocido que no esperaban tal pronunciamiento de la CEV, que suele estar alineada con la oposición venezolana. "Nos tomó por sorpresa", ha contado al portal de noticias Efecto Cocuyo.

No obstante, lo ha atribuido a que todavía no han presentado una "ruta" a los venezolanos, explicando que no lo han hecho porque quieren que sea fruto de un "consenso plural" que se resiste. Una fuente de Primero Justicia ha coincidido al apuntar que "no participar es solo un pedazo pequeño de algo que debe ser más grande".

"Yo lo tomo como un llamado de atención sobre la estrategia", ha estimado, por su parte, el diputado de AD Édgar Zambrano. "No creo que la Iglesia abone para validar lo malo, no creo que esté accionando para validar lo que es desigual, no creo que nos esté invitado a participar en un fraude, nos invita a reflexionar", ha señalado.

William Barrientos, diputado de UNT, ha expresado su respeto por el comunicado de la CEV, si bien ha aclarado que no lo comparten "porque cuando se ultraja la ley se le niega constitucionalmente el derecho a participar a los venezolanos de manera transparente" en unas elecciones. No obstante, ha subrayado que "aquí nada está cerrado".