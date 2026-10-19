La oposición venezolana convoca manifestaciones para el 22 de octubre para exigir el regreso de Machado

El portavoz de Vente Venezuela Carlos Fernández - VENTE VENEZUELA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido opositor Vente Venezuela ha anunciado este lunes la convocatoria de movilizaciones en todos los estados del país para el próximo 22 de octubre para exigir que se permita el regreso al territorio nacional de la líder de la formación, María Corina Machado.

"El 22 de octubre se movilizarán la madre, la maestra, el joven que quiere un futuro próspero, todos los sectores sociales, la Plataforma Unitaria y todos los partidos políticos fuera de ella", ha asegurado el dirigente del partido Carlos Fernández en una rueda de prensa.

Las protestas tienen tres reivindicaciones principales: regreso de Machado, fecha de elecciones presidenciales y libertad de los presos políticos. "Dejen el miedo. María Corina viene a unir a Venezuela y a acelerar la transición", ha apelado.

Asimismo exigen la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales bajo el lema "¡Fecha de elección es fecha de liberación!". En concreto ha respaldado la propuesta del congresista estadounidense Bernie Moreno de celebrar las elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027, fecha que también apoyó el fin de semana Machado en una entrevista con el diario colombiano 'El Tiempo'.

Piden también la "libertad plena" de los presos políticos. "¡Basta de tener a nuestros hermanos tras las rejas! Las familias no aguantan más", ha resaltado.

Estas manifestaciones del 22 de octubre serán "nuestra punta de lanza para movilizarnos pacíficamente". "Venezuela atraviesa uno de los momentos más duros de su historia. No solo enfrentamos persecución, tortura y exilio bajo la responsabilidad del régimen, sino que hoy lidiamos con un país a oscuras, sin agua y donde nuestra gente se muere de hambre. Nadie nos lo contó: lo estamos viviendo", ha recalcado.