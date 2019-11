Venezuela.- La oposición venezolana convoca nuevas movilizaciones para "lograr lo que pasó en Bolivia"

Publicado 16/11/2019 15:15:05 CET

Leopoldo López rompe su silencio desde dependencias diplomáticas españolas y convoca a la protesta para "salir de la dictadura"

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha lanzado una nueva convocatoria de protestas para este sábado en todo el país con la que pretende "lograr lo que pasó en Bolivia" tras "reactivar la movilización popular". El oficialismo ha convocado igualmente manifestaciones para condenar las injerencias extrajeras y los golpes de Estado.

El propio Guaidó ha difundido a través de su cuenta en Twitter en la que se pide una "protesta permanente" que, según explica, busca "lograr lo que pasó en Bolivia y que la FAN (Ejército) y la Policía se pongan del lado del pueblo".

Sin embargo, Guaidó advierte de que este 16 de noviembre "no es una fecha mágica", "es seguir y crecer hasta que seamos millones e imparables" y para ello pide "protestar unidos todas las veces que haga falta hasta lograrlo".

"Vamos a la calle a reencontrarnos juntos ejerciendo mayoría, exigiendo por la mayor reivindicación: Venezuela. Nuestra libertad siendo ejercida en la calle, el estar juntos unificando nuestras luchas e insistir hasta lograrlo, es la gran victoria de hoy", ha explicado Guaidó. Para ello pide a sus simpatizantes salir a la calle con banderas de Venezuela.

También ha roto su silencio el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, acogido como huésped del embajador español en Caracas, Jesús Silva, y con una limitación de su actividad política. "Nuestro presidente Juan Guaidó ha convocado a todos los venezolanos (...) a salir a protestar", ha apuntado López a través de un mensaje grabado y difundido a través de redes sociales como WhatsApp.

"Primero tenemos que salir de la dictadura, despojar al dictador (...). Mañana (16 de noviembre) es un día clave, importante", ha apuntado López. "No importa lo que nos hagan. Nosotros vamos a seguir adelante. Vamos con fuerza, vamos con fe", ha remachado.

Guaidó ha hecho constantes llamamientos a las Fuerzas Armadas para que dejen caer al Gobierno de Maduro desde que se erigió en mandatario interino. En estos meses, se han producido importantes deserciones, como la del exjefe de Inteligencia, pero la institución castrense se mantiene junto al líder 'chavista'.

El dirigente opositor ha convocado esta jornada de protesta en medio de las convulsiones regionales. Perú, Ecuador, Chile y Bolivia han vivido en los últimos meses fuertes manifestaciones, aunque por distintos motivos, que en el caso de Bolivia han propiciado la dimisión y el exilio en México de su hasta ahora presidente, Evo Morales.

Guaidó ha dado su apoyo a la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a la que considera una "inspiración" para Venezuela como cabeza de una "transición pacífica" propiciada por la "exigencia justa" de los manifestantes bolivianos.

CONVOCATORIA 'CHAVISTA'

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también ha convocado a sus partidarios a movilizarse el sábado y ha advertido a la oposición de que no intente emular el "golpe de Estado" de Bolivia. "No se equivoquen, no saquen cálculos falsos con nosotros. El que se coma la luz verde va preso", ha advertido.

Mientras, el primer vicepresidente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, ha declarado "vamos organizarnos porque cualquier cosa que quiera hacer la derecha termina allá en Caracas". "Ellos creen que van hacer algo allá en Caracas, y el resto se va a quedar tranquilo. Ellos creen que todo se resuelve en Caracas", ha apuntado.

El ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ha destacado que los diferentes organismos de seguridad del Estado están preparados para cualquier escenario de violencia que se pretenda promover.

"Desde el paseo Los Próceres, en perfecta unión cívico-militar hemos evaluado el apresto operacional de los organismos de seguridad del Estado ante cualquier amenaza que atente contra el orden interno y la paz, la cual estamos obligado a garantizarla ¡Venceremos!", ha señalado Reverol en un mensaje publicado en redes sociales.