La oposición venezolana denuncia la detención de tres coordinadores de campaña de Machado

Maduro felicita al "pueblo venezolano" por demostrar "quién manda" en una jornada marcada por manifestaciones polarizadas



MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido opositor venezolano Vente Venezuela, que lidera la candidata presidencial "unitaria", María Corina Machado, ha denunciado este martes la detención de tres coordinadores de campaña durante una jornada marcada por manifestaciones convocadas tanto por el Gobierno como por la oposición en un ambiente polarizado.

"Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López no sólo fueron arbitrariamente detenidos, sino que además están siendo sometidos a desaparición forzada desde hace varias horas. El régimen es responsable de su integridad física. ¡Exigimos su libertad inmediata!", ha publicado el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Tras ello, Machado ha realizado un llamamiento para que la comunidad internacional actúe contra los "últimos actos represivos del régimen de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro que derivó con la detención" de los mencionados coordinadores, asegurando que al menos otros tres están siendo perseguidos.

"No se pueden lavar las manos, no pueden mirar para otra parte; no pueden dejarnos solos. Hay además tres jefes de Mando de Campaña Estatal que están siendo perseguidos (...) Todo el aparato represivo del Estado: la Policía, los organismos vinculados a la Fiscalía, los colectivos, los medios, pero les recuerdo que esto no les funciona, aquí hay un país que está harto de este atropello y de los abusos", ha enfatizado la líder opositora en un comunicado.

Además, ha acusado a Maduro de "conspirar" contra el proceso electoral y contra los pactos acordados durante la mesa de negociación de Barbados de cara a unas elecciones presidenciales en el país latinoamericano.

"El 22 de octubre los venezolanos me dieron un mandato: liderar el camino hacia la libertad en las próximas elecciones presidenciales. Quiera o no, el pueblo de Venezuela obligará a Maduro a medirse", ha añadido Machado en su cuenta de X.

MADURO FELICITA AL "PUEBLO VENEZOLANO" POR LANZARSE A LAS CALLES

Maduro, por su parte, ha felicitado al "pueblo venezolano" por acudir a la manifestación convocada por el Gobierno, demostrando así "quién manda en Venezuela" y que el país se encuentra en "tiempos de victorias".

"Felicito al pueblo de Venezolano que se ha lanzado a las calles contundentemente para demostrar quién es el que manda en Venezuela. Pueblo combatiente, histórico y valiente. ¿Quieren saber dónde y qué está dispuesto hacer el pueblo por nuestra Patria? Miren las calles de Venezuela ¡Tremendas Marchas! Dicen que los sueños hablan, pues sí me hablaron y me dijeron: estamos en tiempos de victorias y el pueblo debe bajar a las calles a dar su batalla para volver a ganar y triunfar: ¡Bajaron, y bajaron y bajaron!", ha expresado el mandatario en redes sociales.

Asimismo, ha hecho referencia a las más de 30 personas detenidas --entre los que hay periodistas, exmilitares, abogados y activistas-- en los últimos meses por su supuesta implicación en conspiraciones preparadas para un golpe de Estado y en un intento de magnicidio contra su persona.

"Hemos descubierto, develado y derrotado las cinco conspiraciones que tenían contra Venezuela. ¡Los autores materiales están capturados! Querían llenar de violencia al país y se lo impedimos con inteligencia militar y popular", ha agregado Maduro.