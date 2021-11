La oposición venezolana exige cambiar las normas para impulsar un referéndum revocatorio contra Maduro

Un sector de la oposición apuesta por el revocatorio pese a las reticencias de Guaidó o Capriles

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) ha exigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) la modificación de las normas para la convocatoria de un referéndum revocatorio por considerar que las actuales "son una trampa" que impiden este derecho constitucional para desplazar al presidente Nicolás Maduro del poder.

El exgobernador de Táchira y miembro del partido opositor Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), César Pérez Vivas, ha explicado en rueda de prensa que el MOVER presentará el próximo lunes 6 de diciembre un documento al CNE con el que formalmente solicitarán las modificaciones de la normativa de 2007 que consideran oportunas.

"El primer paso según las reglas actuales es una recolección de firmas para introducir la solicitud. Decidimos hacerlo bajo la figura de agrupación de ciudadanos porque aquí todos cabemos. Se necesitarían 205.553 firmas, pero en la normativa actual se exige 1 por ciento en cada estado a pesar de que al presidente se le vota en una sola circunscripción nacional. Es una trampa que inventaron hace 5 años", ha argumentado, según recoge el portal de noticias Efecto Cocuyo.

Pérez ha protagonizado una rueda de prensa en el Hotel President de Caracas en la que ha defendido la eliminación de las planillas y la recolección de firmas itinerantes y que baste solo con que el elector estampe su huella y firma en el cuaderno de votación el día del referéndum revocatorio. De esta forma se evitan irregularidades como firmas planas y se protege a los votantes, ha argumentado.

Además, ha recordado que en las elecciones presidenciales se instalan 44.000 mesas en todo el país y se debería contar con igual número de mesas en el revocatorio.

"La primera lucha es el cambio en las reglas existentes. Son contrarias a la Constitución. Están diseñadas para sabotear el proceso, para impedir el ejercicio del derecho. La primera tarea del CNE es decirle al pueblo la verdad. ¿Está dispuesto el CNE a garantizar el derecho o se van a burlar de Venezuela? En la votación de este 21 de noviembre se demuestra que hay ciudadanos dispuestos a luchar por el cambio", ha apuntado.

El Artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del mandato de cualquier cargo electo se podrá votar su continuidad en referéndum siempre que se obtenga al menos el 20 por ciento de firmas del electorado.

En el 2016 la oposición ya intentó poner en marcha la revocación de Maduro, pero el CNE paralizó la recolección de firmas tras la adopción de medidas cautelares en tribunales regionales por las denuncias sobre fraude en el proceso.

Así, Pérez ha destacado que hay que reunir 6.248.865 firmas, una cifra cercana a los casi cinco millones de votos que aglutinó la oposición en las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre.

"Ese es el número mágico para revocar al presidente. Hay toda una oportunidad. El llamado es a no poner adelante los problemas. Claro que hay Maduro no quiere contarse, que entramos a una cancha llena de obstáculos. No somos ingenuos pero hay que arrancarle a este régimen el derecho que tenemos", ha apuntado.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DE LA OPOSICIÓN

Pérez ha hecho un llamamiento a la unidad de la oposición para pedir el revocatorio y al propio Maduro para que acepte poner en las manos de los venezolanos la evaluación de su gestión si está seguro y confiado de contar con la mayoría a su favor.

"Es hora de poner el supremo interés de Venezuela por encima de los personales. Hay dirigentes que pueden esperar a las elecciones presidenciales de 2024 porque seguro el pan no faltará en su mesa, pero aquí hay un pueblo que muere de mengua, que necesita un cambio, hay que pensar en ese pueblo. Maduro con toda su fuerza no llegó a 4 millones en las elecciones del 21 de noviembre", ha argumentado.

Dirigentes políticos como Juan Guaidó y Henrique Capriles han expresado sus reservas hacia la posibilidad de convocar a un revocatorio a partir del 10 de enero de 2022. Guaidó porque insiste en que con un CNE "tutelado" por Maduro no es posible que haya elecciones transparentes y porque teme se repita la experiencia de 2016. Capriles, porque defiende que primero debe lograrse la "unificación de la oposición".

Pérez Vivas ha instado a ambos a no buscarle "las cinco patas al gato" y a sumar esfuerzos por el bien del pueblo venezolano, el cual aseguró, sí quiere revocar a Maduro.