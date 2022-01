La oposición venezolana reitera su voluntad de retomar las negociaciones con el Gobierno de Maduro

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición agrupados en la Plataforma Unitaria de Venezuela han manifestado su disposición a retomar las negociaciones iniciadas en México con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"La delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela reitera al pueblo venezolano, al Reino de Noruega, a los países acompañantes y a la comunidad internacional su plena disposición de retomar la agenda de negociación, que está más vigente y más urgente que nunca", ha indicado la Plataforma en un comunicado publicado este viernes.

El proceso está suspendido desde la retirada de la delegación del Gobierno en protesta por la extradición de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, a Estados Unidos.

"La agenda que quedó en suspenso incluye la discusión de la reforma del sistema de justicia. Es un requisito indispensable para la recuperación de la democracia. En tal sentido queremos reiterar que un proceso de este tipo, adelantado de forma unilateral, no solucionará la crisis de fondo", ha apuntado la Plataforma Unitaria.

Además, la Plataforma ha advertido a la comunidad internacional de una escalada del discurso de odio por parte del oficialismo. "Queremos alertar a la comunidad internacional sobre una escalada en el discurso de odio y las amenazas por parte del régimen a la dirigencia de la alternativa democrática", destaca.

"Frente a estos hechos reiteramos que nuestra voz se mantendrá al servicio de las mayorías y seguirá siendo testimonio de denuncia de todas las víctimas civiles y militares que han sufrido violaciones de derechos humanos y cuyos testimonios hoy son conocidos por el mundo", añade.

Finalmente, la Plataforma Unitaria reafirma su compromiso en pro de alcanzar acuerdos que permitan aliviar la grave crisis en Venezuela y recuperar la democracia.

"SUAVIZAR" LAS SANCIONES

En la misma línea, el enviado de Estados Unidos para Venzuela, James Story, ha hecho un llamamiento al Gobierno a retomar las negociaciones abiertas en México y "dejar las excusas".

Story ha concedido una entrevista al portal de noticias Monitoreamos en la que ha reiterado su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y ha reiterado su apoyo a que se "suavicen" las sanciones siempre y cuando se retome la senda democrática.

"Lo que queremos es que los dos lados regresen a la mesa de diálogo, a la negociación en México, porque allí estamos dispuestos a suavizar y cambiar las sanciones, siempre y cuando haya un retorno a la democracia", ha explicado.

En cuanto a Guaidó "mantenemos firme el apoyo para las fuerzas democráticas en el país y para el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional".

En cuanto a la demanda de Caracas de liberar a Álex Saab, Story se ha remitido a la importancia de la separación de poderes en las democracias. "El Poder Ejecutivo no puede decir al Poder Judicial qué debe o no hacer", ha argumentado. "Nosotros en el Poder Ejecutivo no tenemos la capacidad de cambiar decisiones en lo judicial y así debería de funcionar. El señor Saab está enfrentando a la justicia y allí veremos", ha remachado.