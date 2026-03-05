El opositor venezolano Edmundo González, sometido "con éxito" a una operación quirúrgica

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Edmundo González, quien fuera candidato a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha sido sometido "con éxito" a una operación quirúrgica, según ha informado este jueves su propia oficina, tan solo varios días después de que suspendiera temporalmente su agenda tras sufrir una "dolencia en la cadera".

"El procedimiento transcurrió según lo previsto y el presidente se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen estado", ha indicado la oficina de González en un comunicado.

Así, ha afirmado que el opositor "agradece profundamente las numerosas muestras de preocupación, solidaridad y afecto recibidas en las últimas horas desde Venezuela y desde distintos lugares del mundo". "Conforme avance su recuperación y siguiendo las indicaciones de su equipo médico, retomará progresivamente sus actividades. Mantendremos informada a la opinión pública sobre su evolución", ha recalcado.

González llegó en septiembre de 2024 a España tras salir de Caracas, la capital venezolana, en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. Desde entonces vive en el exilio.