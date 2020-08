Venezuela.- La opositora venezolana María Corina Machado se aparta del plan de unidad presentado por Guaidó

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional de Vente Venezuela y opositora María Corina Machado se ha distanciado del plan de unidad propuesto por el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al entender que algunas de sus últimas decisiones han resultado un "fiasco" y después de acusarle de mantener un diálogo con el Gobierno venezolano "a espaldas" del país.

"No has desmentido (...) un Gobierno compartido que era y es inaceptable, además de inconsulto", ha denunciado Machado en una circular publicada en su cuenta de Twitter tras su encuentro con Guaidó. "Ni qué decir tiene la decisión de incorporar a ex diputados chavistas a la Asamblea Nacional quienes, finalmente, lograron su objetivo: terminar de implosionar su funcionamiento", ha lamentado.

La opositora lamentó también que han cambiado la ruta propuesta en 2019 para lograr la salida del Gobierno venezolano y que las oportunidades que se presentaron en el camino, se han perdido. "El país te dio una tarea que no has podido o querido cumplir", se lee en el texto publicado en las redes sociales de Machado.

Las palabras de Machado han sido ampliamente difundidas en las redes sociales. Su Vente Venezuela es un movimiento que aglutina una importante capacidad de convocatoria, especialmente entre los ciudadanos que han abandonado el país por la crisis, y sus palabras dan a entender cierta tensión entre las filas de la oposición venezolana al presidente, Nicolás Maduro.

Machado ha explicado que el presidente encargado planea realizar una nueva consulta para los venezolanos quienes, a su entender, ya fueron consultados en el plebiscito del pasado 16 de julio de 2017, y ha destacado la opción para Venezuela es una "operación de paz y estabilización"

"Mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad, y eso es lo que haré", ha declarado Machado, quien ha avisado que el régimen venezolano no saldrá con votos y enfatizó que a Guaidó le quedan "120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses".

Machado criticó decisiones puntuales de Guaidó, como la polémica entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela durante el punto álgido de su levantamiento contra Maduro en febrero del año pasado. "Lejos de ser una operación de estricta preparación y alto compromiso (...) se convirtió en un fiasco", ha reprochado.

"Sí hay una propuesta alternativa para lograr la liberación de Venezuela. Esa ruta exige escalar y coordinar las fuerzas internas y externas en una estrategia sólida. Con un liderazgo confiable y apuntalada en el espíritu libertario e indoblegable de los venezolanos. Concretémoslo de una vez", concluye la opositora.

GUAIDÓ, POR LA UNIDAD

En un mensaje posterior en su cuenta de Twitter, Guaidó ha reiterado su llamamiento a la unidad nacional, sin hacer mención a la consulta con Machado.

"Unidad en torno a los Poderes Legítimos, aunado al respaldo del Pueblo y de la comunidad internacional. No hay otra ruta", ha señalado.

"Mi deber es construir esa unidad para salir de la dictadura. Quien crea que puede lograrlo solo o legitimando un fraude, ayuda a Maduro", ha concluido.