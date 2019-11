Venezuela.- Opositores venezolanos piden que se retire el plácet al embajador de Maduro y se entregue la embajada al de Guaidó

Publicado 07/11/2019 14:05:00 CET

Admiten que preferirían un Gobierno español sin Unidas Podemos, "sucursal del populismo-chavismo"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de varios partidos de la oposición venezolana en España han enviado una carta a PSOE, PP y Ciudadanos para que el próximo Gobierno aumente la presión sobre Nicolás Maduro con medidas como retirar el plácet a su embajador, Mario Isea, para quitarle influencia internacional, y concedérselo a Antonio Ecarri, nombrado por Juan Guaidó, a quien España reconoce como presidente encargado.

Además, quieren que el Gobierno "asegure" los "bienes de la nación venezolana" en España y se los entregue al "representante legítimo", empezando por las sedes de la Embajada y el consulado y las cuentas bancarias asociadas a ambos.

En tercer lugar, piden un compromiso de ampliar las sanciones que aumente la presión internacional para que se celebren elecciones libres en Venezuela.

PASAPORTES CADUCADOS Y NIÑOS SIN DOCUMENTOS

La misiva incluye otras peticiones concretas para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos en España, entre ellas que se reconozcan los pasaportes caducados, en línea con la prórroga de cinco años que aprobaron Guaidó y la Asamblea Nacional; que se reconozca el servicio consular de Ecarri y que se reactive el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, para que los jubilados venezolanos cobren sus pensiones.

También, que se garantice el derecho de identidad de los niños venezolanos nacidos en España, porque el Gobierno de Maduro "no garantiza el otorgamiento" de identificación; que se agilice la homologación de títulos universitarios y que se reduzcan los plazos para el otorgamiento del asilo y la residencia.

La carta la han presentado este jueves en rueda de prensa varios representantes de la alianza de partidos Frente Amplio Venezuela Libre: Ysrrael Camero (Un nuevo tiempo), Eduardo Manresa (Acción Democrática), Sergio Contreras (Voluntad Popular) y Ramón López (Primero Justicia).

López ha detallado que han enviado la carta de momento a "los principales partidos constitucionalistas", pero que la harán llegar también a otros, como CC o PNV, que siempre han "ofrecido su solidaridad", y también a Vox, a Unidas Podemos y a Más País.

ERREJÓN Y UNIDAS PODEMOS

En el caso de Más País, López ha celebrado que su líder, Íñigo Errejón, se haya desmarcado de Nicolás Maduro y "haya entendido de verdad lo que es el proceso de Venezuela". En el de Podemos, ha señalado que en el pasado ya habían "tocado a su puerta" y que "la respuesta fue que en Venezuela se vive bien, que no hay hambre, que no faltan alimentos ni medicinas ni hay crisis humanitaria".

En la misma línea, a preguntas de los periodistas, López ha reconocido que preferirían que Unidas Podemos no estuviera en el Gobierno de España, "porque es una sucursal del populismo-chavismo en España". "Estamos decididos a no inmiscuirnos en los asuntos de España, pero indudablemente preferiríamos que no", ha dicho.

FREDDY GUEVARA, DOS AÑOS EN LA EMBAJADA DE CHILE

Por su parte, Contreras, representante de Voluntad Popular, ha hecho un llamamiento a todos los futuros parlamentarios españoles para que miren a Venezuela, cuando se cumplen dos años desde que el vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana Freddy Guevara tuvo que refugiarse en la Embajada de Chile después de que el Tribunal Supremo le retirase la inmunidad.

"Les digo a los diputados españoles, ¿qué pasaría si el vicepresidente del Parlamento español estuviera refugiado en una sede diplomática y 35 diputados estuvieran perseguidos y allanados sus inmunidades de forma ilegal?", ha señalado Contreras.

López, por su parte, ha pedido a los partidos que contemplen la crisis venezolana al margen de "coincidencias ideológicas", teniendo presente, por ejemplo, el informe que ha hecho la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que es una líder política de izquierdas.