Venezuela.- Organizaciones de DDHH de Venezuela denuncian la muerte bajo custodia de un policía

11 Ene.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han denunciado la muerte este sábado y bajo custodia del preso Edison José Torres Fernández, un policía que fue detenido a principios de diciembre según estos grupos por criticar a las autoridades venezolanas.

En concreto, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) ha denunciado la "muerte bajo custodia del Estado" de Torres, de 52 años de edad. Torres murió el 10 de enero en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) "62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones", ha apuntado el CLIPP. Los grupos Un Mundo Sin Mordaza y Realidad Helicoide han confirmado también la muerte de Torres.

CLIPP destaca que Torres era funcionario de la Policía del estado de Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, y tenía en su historial más de 20 años de servicio.

"Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado. De manera extraoficial, se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir", ha señalado el CLIPP.

Hasta el momento no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de la muerte de Torres, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia. "Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad", ha destacado la organización, que pide "una investigación inmediata, independiente y transparente", así como "la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos".

"No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas", ha planteado.

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha informado de que desde el viernes las autoridades venezolanas han liberado a 17 presos incluidos en la lista de presos políticos que maneja la organización. En el listado quedarían aún 803 presos políticos.

El jueves el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de presos, si bien no quiso precisar número ni nacionalidad de los mismos, y ha defendido la medida como un gesto "de búsqueda de la paz".