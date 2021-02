Los países aliados de Venezuela recriminan a la UE su "intervencionismo" tras las sanciones

Archivo - HANDOUT - 28 July 2019, Venezuela, Caracas: President of Venezuela Nicolas Maduro (R) bids farewell to President of Cuba Miguel Diaz-Canel (L), after their meeting at the Miraflores Palace. Photo: Marcelo Garcia/Prensa Miraflores/dpa - ATTENTION - Marcelo Garcia/Prensa Miraflores / DPA - Archivo