Panamá defiende la "revisión protocolar" de la valija diplomática de Venezuela en el aeropuerto de Tocumen

Las autoridades de Panamá ha rechazado este miércoles las acusaciones vertidas en la víspera por Venezuela sobre la apertura "forzada" de su valija diplomática, afirmando que se trataba de una "revisión protocolar" de un material que carecía de "signos visibles para ser considerado valija diplomática".

Según ha relatado la Autoridad Nacional de Aduanas panameña a través de redes sociales, la revisión fue coordinada junto al Ministerio de Exteriores del país centroamericano, después de que una representante del Gobierno venezolano se presentase en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con cuatro maletas, dos de las cuales mostraban "imágenes irregulares" en el escáner de control de equipaje.

El organismo ha explicado que, si bien la mujer indicó que se trataba de valijas diplomáticas, el Ministerio de Exteriores panameño determinó que el equipaje "no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1961, que exige signos exteriores visibles, sellos y elementos de inviolabilidad para ser considerados valija diplomática".

La Autoridad ha defendido así en un comunicado que "todas las actuaciones se realizaron conforme a la normativa nacional y a los acuerdos internacionales vigentes, con el objetivo final de cuidar el territorio nacional y sus habitantes" y su "compromiso con el (...) adecuado tratamiento de las misiones extranjeras acreditadas en el país".

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, denunció en la víspera que "el 24 de febrero de 2026, fue forzada la apertura de la valija diplomática venezolana en" el citado aeropuerto situado en Ciudad de Panamá, lo que calificó de "atropello" y de "violación directa y flagrante" de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Así, recordó que la valija diplomática "no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia" en virtud del artículo 27 del citado tratado internacional, que "establece claramente la inviolabilidad" de este servicio por el que se envían y reciben documentos oficiales a las embajadas en todo el mundo.