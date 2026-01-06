Venezuela.- Panamá y Paraguay proponen abrir un diálogo en la región para "una transición democrática" en Venezuela

Archivo - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante una rueda de prensa en febrero de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Handout - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Panamá y Paraguay, José Raúl Mulino y Santiago Peña, respectivamente, han propuesto la apertura de un diálogo regional para una "transición democrática" en Venezuela a raíz del ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya trasladado a territorio estadounidense.

"El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una conversación por vía telefónica con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en la que coincidieron en que es necesario realizar, en el corto plazo, una conversación entre los mandatarios de la región sobre una transición democrática en Venezuela", ha dicho la Presidencia panameña.

Así, ha destacado a través de un comunicado que "Mulino y Peña coincidieron en que deben ser los venezolanos quienes decidan el futuro de su país, en un proceso que debe incluir en sus inicios el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos".

Mulino ha destacado que la crisis en Venezuela durante los últimos años ha causado que Panamá "sufra parte de la catástrofe humanitaria" en el país a causa de "la migración irregular por sus fronteras, donde más del 90 por ciento de las personas registradas eran venezolanas".

Por ello, ha destacado que los ministerios de Exteriores de Panamá y Paraguay "coordinan una conversación de manera virtual entre los presidentes de la región que acepten participar" en este proceso para impulsar una transición en Venezuela, donde la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha asumido ya el cargo de presidenta encargada.