El Parlamento de Venezuela declara persona 'non grata' a la primera ministra de Trinidad y Tobago

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez - Audio Valbuena/Prensa Miraflores / DPA - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes por unanimidad la declaración de persona 'non grata' contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tras permitir que Estados Unidos utilizara su territorio para realizar ejercicios militares contra territorio venezolano.

"Es una razón de honor, de dignidad, de moral, de expresión, de soberanía y de independencia venezolana, declarar a esta señora que se arrastra como los gusanos, como persona 'non grata' para esta República, que es cuna de libertadores, que es cuna de mujeres y hombres libres", ha declarado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.

Durante su intervención, ha mostrado el apoyo del Parlamento a la decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de suspender el acuerdo energético entre Venezuela y Trinidad y Tobago, en respuesta a la "amenaza" de la primera ministra trinitense de "convertir" su territorio "en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela (y) Sudamérica".

Maduro hizo el anuncio en la víspera durante su intervención en el programa 'con Maduro +', en la que explicó que se trataba de una medida "cautelar" pero adelantó que había elevado la cuestión al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional a fin de implementar una medida "estructural" que tendría "mayor profundidad".