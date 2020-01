Venezuela.- Parra se ratifica como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y defiende la legalidad del proceso

Publicado 06/01/2020 18:08:47 CET

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado venezolano Luis Parra se ha ratificado este lunes como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y asegurado que la polémica votación cumplió el protocolo marcado por la Constitución.

Parra, considerado un disidente entre las filas de la oposición, ha comparecido ante las cámaras tras los caóticos incidentes del domingo, durante una votación durante la que el líder opositor y "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, fue incapaz de acceder a la cámara tras denunciar intimidación y obstáculos por parte de la Policía.

Desde el autoproclamado Gobierno de Venezuela que encabeza Guaidó denunciaron un "golpe de Estado parlamentario de la dictadura de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro contra la Asamblea Nacional".

Al final, Guaidó acabó elegido en una segunda sesión llevada a cabo en la redacción del diario 'El Nacional', donde consiguió un total de 100 votos frente a los 81 logrados por Parra. Para la reelección es necesario un quórum de 84 diputados.

"La Constitución es muy clara y precisa", ha defendido Parra, "y coloca que la única manera de que se suspendiera la sesión es que no existiera el quórum reglamentario. No había motivo alguno para que no se cumpliera la norma constitucional", en declaraciones recogidas por TeleSur, antes de expresar su voluntad de pasar página lo antes posible.

"Lo que pasó el día de ayer ya es pasado, debe servir como experiencia", ha añadido Parra antes de anunciar para este martes el inicio de una sesion ordinaria.

LA MUD INSISTE EN QUE IMPIDIERON LA ENTRADA DE GUAIDÓ

Al mismo tiempo que Parra comparecía ante las cámaras, la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática ha reiterado, a través de su cuenta de Twitter, que a Guaidó y a más de 40 diputados se les vio impedida la entrada a la primera votación.

"Pretendieron transmitir por los medios del Estado una juramentación falsa. Lo que sucedió fue una toma armada del Palacio, no una sesión legal, pues nunca fue instalada como corresponde por ley", manifiesta la coalición.