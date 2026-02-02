Periodista venezolano ve con "esperanza" la amnistía pero con "cautela" porque siguen presos seis periodistas

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El periodista venezolano David Placer, miembro de la Junta Directiva de Venezuelan Press, ha afirmado que la amnistía proclamada en Venezuela por Delcy Rodríguez se ve "con esperanza", pero a la vez con cautela".

"Todavía hay presos políticos en Venezuela y periodistas presos simplemente por el hecho de informar o expresar alguna opinión adversa al régimen", ha asegurado Placer en declaraciones a Europa Press Televisión.

Placer ha insistido en que "los grandes medios de comunicación en Venezuela siguen silenciados" aunque "tímidamente" ya están comenzando a informar pese a que continúan "las amenazas del régimen". "Sigue la censura, las amenazas del régimen de cerrar medios continúa después del 3 de diciembre", ha aseverado insistiendo en ver esto con "esperanza" pero con "cierta cautela".

Por ello, el periodista venezolano ha exigido garantías para la libertad de prensa en Venezuela y espera que con esta amnistía "ya se pueda informar con más normalidad". Además, Placer ha denunciado que "la persecución de los periodistas ha llegado a las propias empresas" denunciando la retirada de un programa de radio venezolano por informar sobre que María Corina Machado había ganado el Nobel de la Paz.

Placer ha exigido la liberación de los seis periodistas que aún permanecen encarcelados en Venezuela y ha reclamado que los profesionales de la comunicación puedan volver a informar con normalidad de lo que sucede en el país "sin medio a represión".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/auth?v=1048101&p=1&t=eyJuYW1laWQi...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Periodista venezolano ve con "esperanza" la amnistía pero con "cautela"

Duración: 00:40

Url de descarga: https://www.europapress.tv/auth?v=1048101&p=1&t=eyJuYW1laWQi...