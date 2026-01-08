Venezuela.- Petro afirma que habló con Delcy Rodríguez y le propuso un "diálogo tripartito" con EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un acto público - PRESIDENCIA DE COLOMBIA EN X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado este miércoles que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a principios de esta semana y ha anunciado que impulsará un "diálogo tripartito" con Estados Unidos, en medio de las tensiones con este país tras la captura el pasado sábado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores en el que han muerto un centenar de personas según las autoridades venezolanas.

"No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. La conozco desde el principio de todo esto la invité a Colombia", ha revelado desde la plaza Simón Bolívar de Bogotá, ante una multitud convocada por el propio mandatario contra las declaraciones de Trump sobre una potencial intervención en el país latinoamericano.

En su comparecencia, Petro ha anunciado que "queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca".

Asimismo, ha confirmado un próximo encuentro en Washington con su homólogo estadounidense, con quien ha mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora justo antes de su discurso. En él, ha advertido de que la "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora" entre ambos países se debe a "los mismos responsables de tener relaciones con el narcotráfico".

En este sentido, el colombiano ha reivindicado que "llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos". "Le dije (a Trump que) muchos de los políticos que han llegado al estado de Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico", ha agregado.

Petro advirtió este lunes de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado de "amenazas ilegítimas", después de que Trump manifestara su disposición a repetir la operación contra Maduro en Colombia, alegando que "está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos". "Tiene molinos y fábricas de cocaína", aseguró sobre su par colombiano, indicando que "no va a seguir haciéndolo mucho tiempo".