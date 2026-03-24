Petro afirma que Maduro era un "adicto al poder" y rechaza que negara el supuesto fraude electoral de 2024

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, era un "adicto al poder" y ha negado que no reaccionara ante las acusaciones de posible fraude en las elecciones presidenciales de 2024, recordando que tomó la decisión junto a Brasil de no reconocer su victoria.

"Cuando tuvimos dudas de las elecciones en Venezuela, tomé la decisión con Brasil de no reconocer el gobierno de Maduro, desde entonces no hubo contacto personal hasta el final", ha remarcado Preto en respuesta a una declaraciones del candidato presidencial y entonces su ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo.

En una reciente entrevista, Murillo sugirió que Petro supo que el dirigente venezolano no habría ganado limpiamente aquellas presidenciales, pero prefirió moverse con cautela y optar por una salida negociada a fin evitar un conflicto aún mayor.

Petro ha reiterado, como ha hecho sobre este asunto en anteriores ocasiones, que esas elecciones "no fueron libres" ya que se realizaron en medio de las sanciones de Estados Unidos --haciendo que el pueblo venezolano votara "bajo extorsión de hambre"-- y Maduro no permitió la libre participación, en alusión a la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.

"Le dije a Maduro personalmente que debía medirse bajo la voluntad del pueblo y que si perdía se alistaran a ejercer la oposición, tal como habíamos hecho en Colombia durante décadas y a costa de nuestras vidas. Maduro y sus amigos eran adictos al poder, el embrujo petrolero", ha escrito en sus redes sociales.

El presidente colombiano ha lamentado que Maduro no supiera dejar "pacíficamente" la dependencia del petróleo y ni seguir con la revolución del expresidente Hugo Chávez. "Yo defiendo en Colombia un camino sin hidrocarburos en la base (...) La lógica de la renta petrolera no genera ni socialismo ni riqueza solo atrae misiles", ha dicho.

"En Venezuela se necesita un periodo de transición donde se gobierne y se llegue a un acuerdo y diálogo político", ha defendido Petro, a la vez que ha ofrecido su ayuda a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez", para "estabilizar Venezuela" y "crear ese clima de confianza entre los venezolanos".