Petro insiste a Maduro en una amnistía y un gobierno de transición para salir de la crisis en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido de nuevo este miércoles a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la posibilidad de poner en marcha una "amnistía general" y un "gobierno de transición con la inclusión de todos", poco después de que Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, haya recibido en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.

Petro ha señalado que Venezuela necesita "más democracia" y ha vuelto a poner sobre la mesa esta idea de un "gran pacto histórico y social" para salir de la crisis que arrastra el país tras las elecciones de 2024, que el mismo presidente colombiano ya reconoció que no fueron libres, y evitar una intervención extranjera.

"La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía", ha escrito en X, en reacción a la noticia de que Venezuela retiró el pasaporte al cardenal Baltasar Porras cuando pretendía viajar a España.

"El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes", ha dicho.

Petro responde de esta manera a la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de retirar el pasaporte al arzobispo Porras cuando pretendía viajar primero hasta Colombia, para después tomar rumbo a España, según ha denunciado en sus redes sociales el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo.

Porras, quien ha regresado a Caracas, ha sido blanco en alguna ocasión de las críticas del propio Maduro, así como del ministro del Interior y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, quien le ha acusado de confabular con Machado.