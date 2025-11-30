Petro pide una asamblea de la OACI ante el cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este domingo una convocatoria "inmediata" de la asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobe el cierre del espacio aéreo venezolano.

"El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea" del organismo, ha afirmado Petro en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El mandatario colombiano ha subrayado que la orden de Trump solo se aplica a las empresas de aviación de Estados Unidos. "Todas las demás empresas del mundo deben decidir de acuerdo a las normas de la OACI (...). Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país", ha argumentado.

Además, Petro ha recordado que "no hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino" y que "el senado de los Estados Unidos no ha dado la autorización para una intervención armada".

Ante esta situación, Petro considera que se debería multar a las empresas que no cumplan con los servicios comprometidos y ha instado en concreto a la Unión Europea a "ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan".

"En Colombia deben ser sancionadas las empresas que se nieguen a asumir los servicios a los que se comprometieron y a solo seguir indicaciones de la OACI o del gobierno colombiano", ha apuntado. "La humanidad debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo", ha remachado.

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.