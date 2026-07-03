Venezuela.- Petróleos de Venezuela restablece el suministro de combustible en La Guaira tras los terremotos

Archivo - La compñaía estatal venezolana Petroleos de Venezuela (PDVSA). - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha informado del restablecimiento del suministro de combustible en la región de la Guaira, en el norte del país y la más afectada por los terremotos, que han dejado hasta la fecha casi 2.600 muertos, y ha anunciado la reactivación de cuatro estaciones de servicio.

El vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional de la empresa petrolera, Juan Carlos Díaz, ha indicado que en total hay ocho puntos de expedición de combustible que se encuentran actualmente activos y prestan un servicio regular, "garantizando el suministro seguro a los usuarios" en la zona.

La medida, ha indicado, ha sido tomada después de una auditoría que ha permitido verificar la estabilidad estructural de los centros de suministro, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal', que ha apuntado a que este avance es resultado de la ejecución del plan de inspección y evaluación de las infraestructuras energéticas.

En este sentido, la compañía ha confirmado que la planta de distribución Catia La Mar opera con total normalidad y sirve como nodo estratégico fundamental para el despacho oportuno hacia los diferentes sectores costeros.

Además, ha subrayado que "este flujo regular se ha consolidado gracias a las labores de mantenimiento correctivo y al trabajo progresivo que ejecutan las cuadrillas técnicas para levantar por completo las afectaciones operativas detectadas en los puntos de atención directa al público.

Asimismo, ha precisado que el canal prioritario coordinado para el transporte terrestre ha sido clave para sostener "los inventarios estables y agilizar la entrega de insumos esenciales".