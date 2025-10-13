Podemos respalda las críticas de Iglesias al Nobel para Corina Machado: "Como sigan así se lo darán a Hitler o Stalin"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha respaldado las duras críticas que lanzó el exvicepresidente y cofundador del partido morado, Pablo Iglesias, a la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

"Creo que el prestigio del premio Nobel queda absolutamente por los suelos y, efectivamente, pues como sigan así le darán el premio Nobel a título póstumo a Hitler, a Stalin, o a Pol Pot (en referencia al dictador camboyano responsable del genocidio a cerca de un tercio de la población del país), ha lanzado en rueda de prensa este lunes en la sede de Podemos.

Iglesias criticó duramente el pasado viernes y a través de las redes sociales el Nobel para Corina Machado, a la que acusó de llevar "años intentando dar un golpe de Estado en su país". "La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo", exclamó el exvicepresidente.

Al respecto, el coportavoz de Podemos ha manifestado su apoyo a las declaraciones de Iglesias, al compartir "plenamente es reflexión" sobre que le concedan a la opositora venezolana este premio, a quien ha tildado de "golpista" y de reclamar la "intervención militar" en el país latinoamericano.

"Para dárselo (el Nobel) a María Corina Machado, podrían también dar el premio de cuidados de cuidado a los mayores a Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), o podrían haber dado el premio de la ciencia a Marcos Llorente (jugador del Atlético de Madrid). También podrían haber dado el premio del trabajo a Santiago Abascal (líder de Vox) o el premio a la verdad al señor Feijóo (el presidente del PP).