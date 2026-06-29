Venezuela.- El PP pide a sus cargos públicos impulsar ayudas económicas extraordinarias para Venezuela: "Vamos a estar a la altura"

Archivo - El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, interviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). Sémper se - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha anunciado que la formación pedirá a sus cargos públicos impulsar de manera "urgente" ayudas económicas extraordinarias para Venezuela, alegando que, tras los dos terremotos de la semana pasada, no es posible "mirar para otro lado". Así, ha dicho que van a "estar a la altura" en la parte que les toca.

"Les anuncio que vamos a pedir a todos nuestros cargos públicos que impulsen de manera urgente ayudas económicas extraordinarias para la emergencia humanitaria, utilizando los fondos de cooperación o de emergencia allí donde existan y habilitando aportaciones específicas allí donde sea necesario", ha señalado Sémper durante una rueda de prensa en Madrid.

Así se ha expresado después del doble terremoto que sacudió el país venezolano el pasado miércoles y que ha dejado 3.150 heridos y al menos 1.450 muertos, de entre ellos 17 españoles. En cuanto al número de españoles desaparecidos a causa de los seísmos, la cifra ha descendido a 138 personas.

PUNTOS INFORMATIVOS

Sémper ha trasladado que se crearán puntos informativos en las sedes 'populares' así como en los ayuntamientos gobernados por el PP, de la mano de campañas de donación "con entidades acreditadas" y actividades solidarias para que "cualquier ciudadano que quiera ayudar sepa cómo hacerlo de manera segura, ordenada y útil".

"Los españoles tenemos una relación histórica, cultural y humana con Venezuela y hoy muchos venezolanos que viven entre nosotros tienen allí a sus familiares, a sus amigos y a sus raíces. A todos ellos les queremos decir que no están solos y que en la parte que nos toca vamos a estar a la altura de esa solidaridad que sienten millones de españoles", ha reivindicado.

Así las cosas, el portavoz 'popular' ha instado a "ayudar y movilizar todos los recursos disponibles" ante "la tragedia humanitaria provocada por estos terremotos". "Vamos a poner en marcha toda nuestra fuerza institucional, territorial y humana al servicio de la solidaridad con el pueblo venezolano", ha abundado.

"Creemos que no podemos mirar para otro lado, y los resortes y las herramientas de las que disponemos las ponemos al servicio de un pueblo hermano para intentar paliar su sufrimiento. En definitiva, se trata de lo que somos capaces de hacer", ha sentenciado.