Venezuela.- El PP pide en un juzgado que no se destruyan las grabaciones de la T4 tras la reunión Ábalos-Delcy Rodríguez

Publicado 18/02/2020 12:09:48 CET

AMP.- El PP pide en un juzgado que no se destruyan las grabaciones de la T4 tras

AMP.- El PP pide en un juzgado que no se destruyan las grabaciones de la T4 tras - Eduardo Parra - Europa Press

García Egea asegura que el Gobierno y Aena no hacen públicas esas imágenes "porque Ábalos ha mentido" y "tienen algo que esconder"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido ha acudido a un juzgado de guardia para solicitar "amparo" y evitar que "se destruyan las pruebas de las grabaciones" con las imágenes del aeropuerto de Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Además, ha señalado que el Grupo Popular ha registrado la comparecencia del director general de Aena.

"Hemos ido a un juzgado de guardia para pedir amparo porque creo que lo que está pasando en relación con Venezuela es un cambio de posición tremendamente injusto con la heroica oposición venezolana, pero sobre todo creo que es algo vergonzoso para España", ha afirmado, para recalcar que el "régimen dictatorial" ha torturado, asesinado y echado al exilio a millones de personas que se morían de hambre.

En una entrevista en Esradio, Casado ha afirmado que "a dos días de que pudieran ser destruidas esas cintas", su partido ha acudido a un juzgado de guardia para que "no se destruyan las pruebas de la terminal 4" de Barajas en relación con esa reunión y ha recordado que el PP ya presentó una denuncia contra Ábalos en la Fiscalía pero "ni siquiera les han contestado". Además, ha indicado que su partido presentó un acta notarial en relación con este caso y ha criticado que Aena "tampoco haya dicho nada" en dos semanas.

Casado, que ha llegado a hablar de "delcygate" al referirse a esta reunión del titular de Transportes con la número dos de Nicolás Maduro, ha asegurado que durante la reunión que mantuvo este lunes en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez le pidió que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Asimismo, el presidente del PP ha dicho que "hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas". "Como soy respetuoso lo pongo en condicional", ha manifestado, para añadir que también se tendría que explicar "a qué respondían los fondos" del embajador en Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero.

Eso sí, ha dicho que la "buena noticia" en este asunto "es que los gerifaltes empiezan a sacar oro y divisas porque van a acabar cayendo". Además, ha señalado que también se va a saber los "vínculos de Podemos con el régimen chavista, así como de Zapatero y el PSOE con el régimen de Maduro".

"SÁNCHEZ USA A ÁBALOS DE ESCUDO"

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado que "al margen de si Delcy se tomó un café solo o cortado" o si "pisó o no la pista", hay una "certeza absoluta" de que Ábalos "ha mentido a toda España" y, por lo tanto, "ha quedado tocado en su credibilidad". Por eso, ha dicho que su partido está actuando para que se conozca "toda la verdad" sobre este asunto.

García Egea --tras acudir a un desayuno organizado por el Fórum Europa-- ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el Gobierno de la mentira" y ha añadido que si no tuvieran "nada que esconder" sería el propio Ejecutivo y Aena los que aportarían esas imágenes. A su entender, si no lo hacen es porque "tienen algo que esconder". "Si no las han hecho públicas es porque el señor Ábalos ha mentido y sigue mintiendo", ha abundado.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que ha dicho que su partido ha emprendido una "ofensiva parlamentaria" y "legal" para llegar "hasta el final" de este caso y "todos los españoles sepan lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas". "Queremos ver esas grabaciones y los españoles se merecen que esas grabaciones salgan a la luz y hasta que eso no ocurra, vamos a hacer todo lo posible desde el PP en defensa del interés general", ha apostillado.

Montesinos ha señalado que el PP ha pedido que Ábalos dimita en varias ocasiones porque "los españoles no merecen un Gobierno que mienta", al tiempo que ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también debe dar "muchas explicaciones" sobre lo ocurrido en Barajas. "Está usando al ministro Ábalos de escudo", ha enfatizado.

EL PP LLEVA DE NUEVO ESTE CASO AL PLENO DEL CONGRESO

El PP ya centró en este caso buena parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso celebrada la pasada semana y volverá a la carga esta semana. Así, este martes, el PP intentará que el Congreso pida el cese del ministro de Transportes por esa reunión con Delcy Rodríguez y que inste al Gobierno, por un lado, a reconocer como "legítimo presidente encargado" de aquel país a Juan Guaidó.

Además, en esa moción -que se someterá a votación en el Pleno-- el PP quiere el el Gobierno facilite toda la información necesaria para que la Cámara pueda abrir una investigación sobre el estricto cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro.

El PP, que ha presentado varías baterías de preguntas escritas sobre este caso en el Congreso, ha solicitado además una comisión de investigación parlamentaria, una iniciativa que el PSOE y otros grupos han rechazado, pero que los 'populares' tienen intención de seguir demandando.

Además, el pasado 30 de enero el PP denunció ante la Fiscalía al ministro de Transportes al considerar que pudo cometer un delito de prevaricación en forma "verbal" o por "omisión", así como un delito de desobediencia en el encuentro que mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto.

En esa denuncia, y con el fin de esclarecer lo ocurrido, el PP propone la práctica de varias pruebas: Testifical del ministro de Transportes; solicitud informe a la comisaría del aeropuerto, con identificación de los agentes que intervinieron y aportación de las minutas y otras comunicaciones internas que se hayan redactado en relación a los hechos relacionados.

Ademas, el PP plantea que se solicite informe a la comisaría de Extranjería y Fronteras, con aportación de las minutas y otras comunicaciones internas que se hayan redactado en relación a los hechos relacionados; y que se pida a AENA o en su caso a la autoridad Aeroportuaria competente las grabaciones y registros de la pista de aterrizaje donde estuvo el avión.