La presidenta encargada de Venezuela anuncia nuevos nombramientos para reforzar la política exterior

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este lunes una serie de nuevos nombramientos para reforzar la política exterior del país, entre ellos los viceministros de Exteriores para Europa y América del Norte.

Rodríguez ha anunciado en redes sociales el nombramiento de Oliver Blanco como viceministro para Europa y América del Norte, quien ha expresado en un comunicado que "recibe con responsabilidad" el cargo, especialmente por el contexto "histórico" que vive el país.

"No milito en el partido del Gobierno y, por eso, valoro esta decisión, que expresa la posibilidad de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país y que se inscribe en la vocación y liderazgo que ha mostrado la presidenta encargada de promover la unidad nacional en un momento donde la construcción de confianza es central para definir nuestro futuro", ha señalado.

Blanco, quien se desempeñó como director de Comunicaciones de la Asamblea Nacional venezolana, militó en el partido Acción Democrática y fue asistente de Henry Ramos Allup, actual secretario general de la formación política, de corte socialdemócrata.

Asimismo, ha nombrado como viceministra para Asia, Oriente Próximo y Oceanía a Andrea Corao Faria --quien hasta ahora se desempeñaba como viceministra para Europa y América del Norte-- cuyo "compromiso y capacidad" fortalecerá la diplomacia venezolana con países que mantienen "relaciones estratégicas" con el país.

Por otro lado, ha designado al chavista Rander Peña, secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como nuevo viceministro para Comunicación Internacional en sustitución de Camilla Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, presunto testaferro del expresidente Nicolás Maduro.

Peña ocupaba hasta ahora el cargo de viceministro para América Latina, si bien será relevado por Mauricio Rodríguez, exministro de Comunicación e Información y quien fuera encargado de negocios --un nivel inferior al de embajador-- de Venezuela en España.