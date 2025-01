Venezuela.- La presidenta de México defiende su decisión de enviar a un representante a la toma de posesión de Maduro

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido este lunes su decisión de enviar a un representante del Gobierno mexicano a la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este viernes en la capital del país vecino, Caracas.

Sheinbaum ha afirmado en una rueda de prensa que su postura es respetar "la autodeterminación de los pueblos" en virtud de la Constitución mexicana, ya que le corresponde al pueblo venezolano elegir a su presidente, no a México. "No vemos por qué no deba ser así", ha agregado.

A diferencia de otros líderes de la región, como Gustavo Petro en Colombia o Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quienes han instado a las partes en Venezuela a hacer públicas las actas electorales, Sheinbaum ha defendido la postura históricamente neutral de México de no injerir en los asuntos de otros países.

Venezuela celebró a finales de julio unas presidenciales tras las que el presidente Maduro se declaró ganador, si bien la oposición negó los resultados y asegura contar con las actas electorales que avalan el triunfo del candidato opositor Edmundo González, exiliado en España y buscado por la Justicia venezolana.