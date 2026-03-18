El presidente del Parlamento de Venezuela denomina "enemigo" del país al Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez - ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha señalado este martes al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, como "enemigo" de Venezuela por unas declaraciones en la víspera en las que pidió a las autoridades del país caribeño que liberen a todos los presos que continúan detenidos en las cárceles venezolanas.

"Por las últimas declaraciones que dio, ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. El señor quiere que a Venezuela le vaya mal", ha manifestado Rodríguez en una rueda de prensa en el Parlamento, en la que también ha estado presente el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, por cuenta de su participación en un acto sobre la ley de amnistía.

A continuación, "a modo de metáfora", Rodríguez ha recomendado a Turk ver la final del Clásico Mundial de Béisbol que se ha jugado este martes entre Estados Unidos y Venezuela, donde los venezolanos se han hecho con la victoria del campeonato por primera vez en su historia, lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha querido celebrar decretando este miércoles 18 de marzo como día festivo "para que la juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar".

Jorge Rodríguez ha reaccionado así a las palabras de Turk durante la reunión del lunes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se refirió a la situación en Venezuela tras la operación del Ejército de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero que terminó con la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El Alto Comisionado solicitó a las autoridades venezolanas que hagan público el listado de presos políticos puestos en libertad tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de Delcy Rodríguez, ya que hasta el momento su oficina ha confirmado la liberación de 950 personas. Además, Turk también advirtió contra la persistencia de "preocupaciones sistemáticas y estructurales por los Derechos Humanos" en Venezuela.