Presos políticos venezolanos y sus familiares inician una huelga de hambre para exigir su liberación

Familiares de presos políticos acampados en la Zona 7 de Caracas (archivo) - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares de presos políticos venezolanos han iniciado una huelga de hambre en solidaridad con los encarcelados y para exigir su liberación inmediata en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas, conocida como Zona 7, según ha informado la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

Los familiares, acampados frente a la Zona 7, han superado la primera jornada de la huelga de hambre, iniciada el sábado, con las primeras secuelas y deterioro de su salud por la acción. Así, CLIPPVE ha indicado que la familiar Carolina Carriso tiene náuseas, vómitos, mareos, temblores y desvanecimientos tras más de 30 horas en huelga de hambre.

CLIPPVE, que no concreta la cifra de presos ni familiares que han iniciado la acción de protesta, recuerda que en la Zona 7 había más de 50 presos por motivos políticos y que en la madrugada del sábado fueron liberados 17 de ellos. Sin embargo, los familiares exigen la liberación de la totalidad de detenidos al hilo del anuncio de excarcelaciones realizado por el Gobierno venezolano.

"El Estado venezolano es responsable de la vida y la integridad física y mental de estas familias y de las personas detenidas por motivos políticos", ha advertido la ONG.

CLIPPVE asegura por otra parte de que los propios presos están siendo obligados a ingerir alimentos bajo amenaza de castigos como su traslado a las celdas de castigo conocidas como tigritos.

Por otra parte, decenas de familias han cumplido este domingo 38 días acampadas frente a otro de los centros de detención de las fuerzas de seguridad, el Helicoide, para exigir su cierre y la liberación de los presos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las prisiones de Venezuela así como el cierre de las instalaciones del Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.