MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Gustavo Petro: "Temí que me ocurriera lo mismo que a Nicolás Maduro"
-- "Trump urge a las petroleras a invertir 86.000 millones"
EL MUNDO
-- "Sánchez da a Cataluña un 182 % más que a Extremadura y un 25 % más que a Aragón
-- "Trump frena otra incursión por las liberaciones y abrirá la embajada"
ABC
-- "Aldama informaba a Delcy sobre la oposición venezolana en España"
-- "Más de 800 presos políticos siguen en las cárceles de Venezuela"
LA VANGUARDIA
-- "El ambicioso plan de financiación autonómica inicia un camino incierto"
-- "Una mayoría de países de la UE autoriza el acuerdo con el Mercosur"
EL PERIÓDICO
-- "Sánchez ofrece a las CCAA gestionar la mayor parte del IRPF y el IVA"
-- "Repsol anuncia a Trump que triplicará en dos o tres años su producción en Venezuela"
LA RAZÓN
-- "El Gobierno liquida la solidaridad autonómica en favor de Cataluña"
-- "La relación íntima de Nicolás Maduro y Cilia Flores: "Lo que mande la señora"