MADRID 10 Ene.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Gustavo Petro: "Temí que me ocurriera lo mismo que a Nicolás Maduro"

-- "Trump urge a las petroleras a invertir 86.000 millones"

EL MUNDO

-- "Sánchez da a Cataluña un 182 % más que a Extremadura y un 25 % más que a Aragón

-- "Trump frena otra incursión por las liberaciones y abrirá la embajada"

ABC

-- "Aldama informaba a Delcy sobre la oposición venezolana en España"

-- "Más de 800 presos políticos siguen en las cárceles de Venezuela"

LA VANGUARDIA

-- "El ambicioso plan de financiación autonómica inicia un camino incierto"

-- "Una mayoría de países de la UE autoriza el acuerdo con el Mercosur"

EL PERIÓDICO

-- "Sánchez ofrece a las CCAA gestionar la mayor parte del IRPF y el IVA"

-- "Repsol anuncia a Trump que triplicará en dos o tres años su producción en Venezuela"

LA RAZÓN

-- "El Gobierno liquida la solidaridad autonómica en favor de Cataluña"

-- "La relación íntima de Nicolás Maduro y Cilia Flores: "Lo que mande la señora"