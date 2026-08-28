Regresa a Venezuela uno de los asilados de la Embajada de Argentina tras conseguir un salvoconducto de EEUU

Seguidores del opositor venezolana Omar González esperan su llegada tras más de un año asilado en la Embajada de Argentina en Caracas - PARTIDO VENTE VENEZUELA EN X

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Omar González, coordinador estatal de Vente Venezuela en el estado de Anzoátegui y uno de los opositores que se encontraban asilados en la Embajada de Argentina en la capital, Caracas, ha regresado finalmente a territorio venezolano tras salir de la sede diplomática en mayo de 2025 en virtud de un salvoconducto alcanzado por mediación de Estados Unidos.

"Tras más de un año de asedio resistente en la Embajada de Argentina y más de un año en el exilio, hoy vuelve a pisar su tierra nuestro querido Omar González. Seguimos hasta que todos puedan volver", ha señalado el partido venezolano en sus redes sociales.

El opositor, destacado periodista y quien fuera gobernador del estado Bolívar entre 1989 y 1990, ha sido recibido por decenas de simpatizantes en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui tras aterrizar en suelo venezolano.

González formaba parte del grupo de personas que trabajaron en la campaña electoral de la opositora María Corina Machado para las presidenciales de 2024 y que permanecieron asilados durante más de un año en la sede diplomática de Argentina en Caracas junto a Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola, quien murió en febrero de 2025.

Estados Unidos anunció una "operación de rescate" para sacar a los opositores de la legación. "Tras una operación precisa, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en suelo estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones de Venezuela, violado los Derechos Humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional", señaló el secretario de Estado, Marco Rubio.