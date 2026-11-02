Representantes de Venezuela llegan a Madrid para preparar la XXX Cumbre Iberoamericana

Archivo - Bandera de Venezuela (archivo) - Li Ying / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno de Venezuela ha llegado este lunes a Madrid "con espíritu constructivo" y "compromiso de diálogo" para preparar la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará entre el 4 y 5 de noviembre.

"Con espíritu constructivo, voluntad política y firme compromiso con el diálogo y la cooperación, llegamos hoy a Madrid, España para participar en los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana, con la determinación de contribuir a la construcción de consensos y al fortalecimiento de nuestra Comunidad Iberoamericana", ha explicado el viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Joaquín Pérez Ayestarán, en un mensaje publicado en redes sociales.

El responsable venezolano ha destacado la "nueva etapa de recuperación, reconstrucción y transformación" que atraviesa Venezuela y en ese sentido ha subrayado que "aspiramos a seguir ampliando las oportunidades que ofrece la cooperación iberoamericana en ámbitos como la educación, la ciencia, la innovación, el desarrollo económico y social y la gestión del riesgo de desastres, en beneficio del buen vivir y la prosperidad del pueblo venezolano".

Todo ello "como parte de los esfuerzos que impulsa la presidenta Delcy Rodríguez para avanzar en el renacer de nuestro país".

Pérez ha destacado el "valor del entendimiento y la responsabilidad compartida" para "impulsar iniciativas y proyectos conjuntos que se traduzcan en beneficios concretos para el bienestar de nuestros pueblos y el desarrollo de nuestras naciones" en esta "importante cita" de Madrid.

"Desde Venezuela, reafirmamos nuestra determinación de seguir impulsando una diplomacia de paz, diálogo y cooperación, al servicio de los intereses nacionales y del bienestar de nuestro pueblo", ha concluido.