Venezuela y República Dominicana reanudan sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Venezuela y República Dominicana han anunciado este domingo el comienzo de un proceso para restaurar sus relaciones diplomáticas, rotas desde julio de 2024 porque el Gobierno dominicano se negó a reconocer los resultados de las elecciones venezolanas que concedieron la reelección al presidente Nicolás Maduro.

Dos años después, con Maduro apresado en Estados Unidos y Delcy Rodríguez al frente del país con el beneplácito de la Casa Blanca, ambos gobiernos "han acordado iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo", según ha anunciado el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia.

La normalización comprende, para empezar, el "restablecimiento de los servicios consulares" a la espera de concretar un calendario para reanudar los acercamientos en el resto de ámbitos.

"Ambos Gobiernos reafirman su voluntad de conducir este proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional", concluye el comunicado venezolano.

Prácticamente al mismo tiempo, la cartera de Exteriores dominicana ha confirmado en redes sociales este reacercamiento a través de un comunicado redactado exactamente en los mismos términos que la carta publicada por Plasencia.