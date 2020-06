Venezuela.- Rivera responde a Zapatero: ¿Tiene algo que contarnos del 'Delcigate'?

La portavoz de la Ejecutiva de Cs dice que no aceptan "lecciones" de quien lideró una "legislatura fallida" para España

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha reprochado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero su gestión económica y su posición favorable al régimen de Nicolás Maduro, además de preguntarle si tiene algo que contar del 'Delcigate', después de que el político socialista declarase esta mañana que el proyecto de Ciudadanos "ha sido uno de los peores experimentos de la democracia" española".

"Gracias, señor Zapatero. Su crítica al proyecto liberal y constitucionalista que pusimos en marcha es un elogio, viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Maduro. ¿Tiene algo que contarnos del 'Delcygate'?", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En una entrevista en la cadena COPE, Zapatero ha afirmado que no conocía "en absoluto" las supuestas actividades delictivas del que fuera embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, que, según el diario 'El Mundo', desvió dinero a la Vicepresidencia de Hugo Chávez. Sobre la polémica escala de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado enero, el expresidente ha dicho que no tiene más información que lo que ha leído en los medios.

En esa misma entrevista, Zapatero ha declarado que, ya en las elecciones generales de abril de 2019, él era más partidario de gobernar con Podemos que con Ciudadanos, porque el proyecto de Albert Rivera, que "está por ver si ahora se reconvierte" con Inés Arrimadas como líder, "ha sido uno de los peores experimentos de la democracia" española.

La portavoz de la Ejecutiva de Cs, Melisa Rodríguez, ha rechazado las críticas del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, afirmando que no van a aceptar "lecciones" de quien, a su juicio, lideró una "legislatura fallida" para España.

EN VENEZUELA "NO LE QUIEREN DEMASIADO"

En su opinión, la contestación que le ha dado Rivera ha sido "hasta moderada", teniendo en cuenta que la crítica viene "del señor del proyecto fallido de Estatut de Cataluña", de quien "no reconoció que había la crisis económica" de 2008 y fue "uno de los peores gestores económicos, si no el peor", que ha tenido el país, de "un señor al que en Venezuela no lo quieren demasiado".

Por ello, "me encanta que no le gustemos al señor Zapatero", ha manifestado, avisándole de que no puede dar "lecciones" a la formación naranja "sobre un proyecto efectivo y sobre trabajar para la ciudadanía" después de haber encabezado "una legislatura fallida para los españoles".

Además de Rivera y Rodríguez, varios dirigentes y diputados de Cs en el Congreso han rechazado las palabras de Zapatero. Miguel Gutiérrez lo ha descrito como "el peor presidente" de la etapa democrática, mencionando las altas tasas de paro y precariedad laboral, mientras que Guillermo Díaz cree que sus críticas confirman que Rivera fue "el mejor político que ha tenido España en décadas".

Para Pablo Cambronero, los ataques a Ciudadanos por parte del expresidente socialista y de otros de sus "enemigos", como ERC, EH Bildu y Vox, demuestran que en la formación naranja están "listos para gobernar". "Estamos donde tenemos que estar", ha comentado, por su parte, la también diputada María Muñoz.