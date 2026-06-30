Robles ofrece más efectivos de la UME para buscar desaparecidos por los terremotos "si fuera necesario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita al visita el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) y la Unidad de Drones de la UME (Udrume), en la Base Militar 'Conde de Gazola', a 30 de junio de 2026, en El Ferral del Berne - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ofrecido este martes a Venezuela más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para buscar desaparecidos por los terremotos "si fuera necesario".

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios tras visitar al V Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) y la Unidad de Drones de la UME (Udrume), en la Base Militar 'Conde de Gazola' (León), donde sin embargo ha reconocido que "cada vez es más complicado y difícil" encontrar supervivientes.

"Si fuera necesario se pondrían (más medios), con la prevención de que efectivamente el tiempo corre en contra y aunque se han salvado vidas, cada vez es más complicado y difícil", ha dicho la titular de la cartera de Defensa. Por el momento, ha resaltado que España ya ha enviado "todos los medios que se podían poner".

La ministra ha explicado que los efectivos han ido a los lugares donde se ha detectado movimiento y en este momento se trabaja en una zona en la que podría haber personas vivas, "aunque es difícil". "Allí donde las personas, desesperadas, han venido y han pedido que se interviniera, se ha intervenido también. El dolor es enorme, es muchísimo y desde luego lo están dando todo", ha recalcado.

Por otra parte, ha recordado que desde que pasan 72 horas desde la catástrofe las probabilidades de encontrar a personas con vida disminuye, pero los efectivos de la UME seguirán, como han garantizado ellos mismos durante la videoconferencia, hasta que las autoridades venezolanas no digan lo contrario.

UNA LABOR EXCEPCIONAL

En una videoconferencia mantenida con los efectivos desplegados, Robles se ha interesado por su estado, por los trabajos que llevan a cabo y por la última hora en Venezuela. Además, les ha dedicado unas palabras de reconocimiento y agradecimiento. En este sentido, ha puesto de relieve la labor "excepcional" que realiza el equipo USAR de la UME en el país caribeño, en unas condiciones "complicadísimas" con elevadas temperaturas y mucha humedad y ha recordado que ya han salvado a dos personas.

"El equipo USAR de la UME es un referente internacional" y "está siendo muy duro porque la destrucción es muy grande", ha indicado la ministra. "Ellos son grandes profesionales, han salvado vidas, pero también hay muchos fallecidos, muchas personas desaparecidas y se va a seguir trabajando", ha apostillado.

"Son ustedes unos profesionales excepcionales, y a esa profesionalidad se suma, además, empatía, alma y corazón en todo lo que hacen", ha añadido Margarita Robles, que ha insistido en que "es tranquilizador saber que están ahí, siempre".

"Hay una carga emocional en todo lo que hacen y demuestran una fortaleza que nos hace sentir tremendamente orgullosos, en situaciones como este terremoto o cualquier otra, lo que les convierte en referente internacional, como queda demostrado una vez más en esta nueva operación", ha continuado.

MUY MOTIVADOS PARA CONTINUAR

De su lado, los efectivos han asegurado que se encuentran con la moral "muy alta" para continuar con las labores de búsqueda tras los terremotos sufridos.

El teniente coronel de la UME Jesús Bru ha señalado que los efectivos se encuentran bien y con intención de continuar con la búsqueda de personas para poder rescatarlas. Además, ha tenido unas palabras de reconocimiento para el embajador de España en Venezuela, cuyo apoyo ha sido "un éxito".

Por su parte, el comandante de la UME Ángel Saldaña ha sostenido que el equipo desplazado sigue "muy motivado" y con fuerzas para continuar con las labores de búsqueda y rescate.