Rodríguez afea un "intento de parar el transporte" en Caracas y reitera que escuchará a "todos" los sectores

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha criticado este lunes un "intento de parar el transporte" en Caracas, capital del país, al tiempo que ha subrayado que los problemas y aspiraciones de "todos" los sectores del país serán escuchados, al calor del 'Programa de convivencia democrática y paz' venezolano.

"Intentaron parar el transporte en la ciudad capital y mi llamamiento es a que Venezuela trabaje y a que dejen trabajar a quien quiera trabajar", ha subrayado Rodríguez en una reunión de trabajo con el gabinete de Educación del país, calificando de no "correcta" la actitud de "quienes trataron de impedir el derecho a la libre movilidad".

A renglón seguido, la mandataria interina ha garantizado que "todos" los sectores "sin excepción" serán escuchados desde la Administración venezolana, a la par que ha lamentado "mucho" que "desde el exterior, con un teléfono, se siga activando a sectores extremistas del país".

"Ahí está la ley de amnistía y el programa de convivencia democrática y paz para buscar la convivencia, la coexistencia desde la diversidad, desde el antagonismo... Para que Venezuela pueda recuperar normalidad en su vida, tanto nacional como internacional", ha anotado Rodríguez.

Reivindicando así la importancia de que "exista" un espacio democrático" para el "encuentro" y el "disentir", la presidenta encargada ha llamado a dejar "trabajar" a Venezuela en pro de la "prosperidad" de todo su pueblo.

Por su parte, el ministro de Transportes, Aníbal Coronado, ha anotado que han "fracasado" quienes trataron de impulsar el referido paro del transporte en la medida en que, según ha recogido la cadena Globovision, han sido desplegados "operativos especiales" para "minimizar el impacto" del mismo.

"Se desplegaron todas las unidades de transporte de Metrobuses, de Sitsa, los compañeros de los jeeps, la gente de los carros, de la policía de Caracas, para minimizar ese impacto de lo que ellos quisieron ocasionar el día de hoy", ha explicado Coronado agregando que se ha logrado "movilizar a todos los usuarios, para que fueran a los distintos destinos y lugares de trabajo".

En última instancia, el responsable de la cartera de Transportes se ha sumado a las palabras de Rodríguez, instando a los sectores partidarios del paro a unirse a las mesas de diálogo.