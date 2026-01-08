Rodríguez defiende las relaciones comerciales con EEUU pese a la "mancha" que deja la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Tian Rui / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este miércoles que el país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio", después de que haya iniciado negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, en un contexto marcado por la intervención militar del país norteamericano y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", ha declarado durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031.

La dirigente ha sostenido en cambio que, "quienes se han excluido" de estas relaciones con Caracas son aquellos que "se han prestado para agredir a nuestro país". "Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", ha señalado en alusión a la operación militar de Estados Unidos del pasado sábado.

Rodríguez ha defendido las relaciones comerciales con Washington pero ha reconocido que el ataque a Caracas y posterior captura de Maduro ha dejado "una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia". Al mismo tiempo ha considerado que "no es extraordinario ni irregular" que ambos países mantengan acuerdos en materia económica, alegando que "el 71 por ciento de las exportaciones venezolanas está concentrado en ocho países, y de ese 71 por ciento, el 27 por ciento el destino es Estados Unidos".

En el mismo acto, ha presentado al nuevo vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y ha reiterado el respaldo del Gobierno venezolano para impulsar la presencia de empresas venezolanas en mercados internacionales: "Los sectores productivos privados de Venezuela saben que cuentan con las políticas públicas de este Gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera".

Estas declaraciones llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya anunciado que el Gobierno encabezado por Rodríguez entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado", mientras la petrolera estatal venezolana ha confirmado el inicio de negociaciones en esta materia con las autoridades del país norteamericano.