Rubio pide la creación de una nueva comisión electoral para la celebración de elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado este miércoles a establecer "lo antes posible" las condiciones necesarias para la celebración de elecciones "libres" en Venezuela, insistiendo a las autoridades en que esto pasa también por la creación de una nueva comisión electoral.

"Han pasado cinco meses, no cinco años, ni cincuenta meses, solo cinco meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que pasó, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral", ha indicado durante un intercambio con la congresista María Elvira Salazar ante un comité de Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense.

Rubio ha explicado que le gustaría ver "lo antes posible" dicha 'hoja de ruta' electoral en el país latinoamericano, si bien se ha mostrado cauto, insistiendo en que "es necesario dar espacio a los partidos políticos para que se organicen y se movilicen".

"Es necesario contar con una prensa independiente para poder celebrar elecciones libres y justas. Hemos notado un repunte en esa actividad. Aún no se ha alcanzado el 100%, pero debe seguir creciendo", ha argüido Rubio, que en la víspera también compareció ante el Senado estadounidense para hablar sobre la agenda exterior del Gobierno liderado por el presidente Donald Trump.

La oposición venezolana denunció que el candidato presidencial Edmundo González fue el más votado en las elecciones del 28 de julio de 2024, si bien las autoridades declararon vencedor a Nicolás Maduro, que se encuentra detenido tras su captura en el marco de la incursión militar estadounidense en la capital, Caracas, en enero de este año.