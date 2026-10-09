Rubio se reunirá hoy con la opositora Dinorah Figuera antes de la nueva ronda de diálogo en Venezuela

Archivo - La opositora venezolana Dinorah Figura, quien encabeza la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 en el proceso de diálogo político en Venezuela (archivo) - Javier Campos/dpa - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrá este viernes una reunión en Washington con la opositora venezolana Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación de la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 en la mesa de diálogo con las autoridades de Venezuela.

El encuentro tendrá lugar a las 9.00 horas (las 15.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares) en la sede del Departamento de Estado, según ha publicado la propia cartera, sin más detalles al respecto y sin que Figuera se haya pronunciado por ahora sobre los temas a tratar con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

Figuera, quien regresó en junio a Venezuela tras ocho años de exilio en España, fue elegida como presidenta de la Asamblea Nacional en 2023 por los miembros electos del organismo, después de que el Parlamento fuera despojado de sus competencias por las autoridades y de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente, logrando un reconocimiento internacional parcial.

El nombramiento de Figuera, que ya vivía entonces en España desde hacía varios años, como presidenta del Legislativo venezolano, entonces enfrentado a la Asamblea Nacional Constituyente surgida en 2017, llevó al entonces fiscal general, Tarek William Saab, a acusarla de usurpación de funciones y traición, entre otros cargos.

La opositora venezolana encabeza ahora la delegación por la Asamblea Nacional de 2015 en la mesa de diálogo con las autoridades --cuya delegación está liderada por el presidente del actual Parlamento, Jorge Rodríguez--, una iniciativa impulsada por Estados Unidos y puesta en marcha en agosto.

Así, los primeros contactos arrancaron el 6 de agosto en la capital venezolana, Caracas, mientras que hubo una segunda ronda de reuniones entre el 15 y el 25 de septiembre, con una tercera tanda de conversaciones previstas para este mismo mes de octubre.

Los contactos han permitido hasta ahora pactar la creación de un consejo de juristas que evaluará las candidaturas de los nominados a ocupar puestos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de que se pactara su renovación total en agosto como parte de los esfuerzos de transición en el país sudamericano.

El diálogo se enclava en el proceso abierto en Venezuela a raíz de la ofensiva lanzada en enero por las tropas estadounidenses contra el país sudamericano, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

La captura de Maduro supuso el ascenso al poder de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien ahora ocupa el cargo de presidenta interina y quien ha protagonizado un proceso de acercamiento con Washington, incluida una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y la firma de varios acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos.