Rusia alerta del "potencial peligro" del aumento de la tensión en torno a Venezuela

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han alertado este jueves del "potencial peligro" que supone el aumento de la tensión en torno a Venezuela tras los últimos ataques perpetrados por el Ejército estadounidense en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico, donde la cifra de muertos asciende ya a los 90.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que esta situación supone un "riesgo extremo" y ha reiterado su apoyo a Caracas, con el que "mantiene el contacto constantemente, incluido al más alto nivel", según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

"Venezuela es nuestro aliado, nuestro socio, y tenemos contacto constante", ha insistido, al tiempo que ha confirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, han mantenido recientemente conversaciones telefónicas.

Estas informaciones apuntan a que Putin y Maduro hablaron por última vez el 11 de diciembre, cuando intercambiaron posturas sobre el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Además, reafirmaron su compromiso a seguir cooperando en varias áreas.

Las palabras de Peskov llegan ahora que el Gobierno venezolano ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar lo que han descrito como una "agresión criminal" por parte de Washington, al que acusan de querer "robar los recursos petroleros" del país.