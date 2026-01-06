Rusia celebra los "esfuerzos" de Venezuela para "proteger su soberanía" con la investidura de Rodríguez

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp / DPA - Archivo

Las autoridades de Rusia han celebrado este martes la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela para "proteger la soberanía" del país caribeño tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, durante el ataque perpetrado el sábado por Estados Unidos sobre Caracas.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que esta decisión busca proteger, además, los "intereses nacionales" venezolanos y ha instado a una "reducción de la tensión" en torno a Venezuela. "Pedimos resolver la cuestión mediante un diálogo constructivo y el respeto al Estado de Derecho", recoge el texto.

"Celebramos los esfuerzos de las autoridades oficiales del país y reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos", ha indicado, antes de abogar por el respeto a la Carta de Naciones Unidas. "América Latina y el Caribe debe seguir siendo una zona de paz y debe garantizarse el desarrollo soberano de los países de la región", ha apuntado.

El lunes, Rodríguez juró el cargo como presidenta encargada de Venezuela ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y ha asumido así las funciones de la jefatura de Estado tras la captura de Maduro.