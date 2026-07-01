Venezuela.- Sánchez da las gracias a los cooperantes de AECID que viajan a Venezuela: "España responde cuando más se necesita"

La Reina Letizia y el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, despiden al equipo médico de emergencia de la Aecid que se desplaza a Venezuela para atender a los afectados por los terremotos, a 01 de julio de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su reconocimiento al grupo de profesionales y cooperantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que han partido este miércoles a Venezuela para colaborar en la atención médica a la población tras los devastadores terremotos de la semana pasada.

"España responde cuando más se necesita", ha indicado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha dado las gracias a todos los equipos de emergencia que están trabajando en las labores de rescate y localización en el país caribeño.

"Gracias por representar lo mejor de nuestro país en los momentos más difíciles", ha trasladado el presidente después de que 44 profesionales sanitarios, logistas y cocineros voluntarios del hospital de campaña 'Start' partiesen desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde fueron despedidos por la reina Letizia y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El hospital quedará operativo en unas 36 horas desde su despliegue y proporcionará atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización.

La AECID ha movilizado un millón de euros de ayuda urgente para la población del Venezuela, canalizada a través del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y enviará un paquete adicional de 300.000 euros en material de refugio a las personas que han perdido su casa, según confirmó este mismo miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares

En este momento las autoridades de Venezuela cifran en 1.943 los fallecidos, 10.571 heridos y 15.866 familias damnificadas mientras que Albares ha comunicado 26 fallecidos y 150 desparecidos españoles.