Venezuela.- Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación "ilegal" de Trump en Venezuela: "No podemos aceptarlo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), a su llegada a la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebra en el Palacio del Elíseo, a 6 de enero de 2026, en París (Francia). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ve un "precedente muy peligroso" en la operación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevada a cabo el sábado en Venezuela, esgrimiendo que fue una acción militar que "es a todas luces ilegal" y cuyo objetivo es "apropiarse de los recursos naturales" de otro país.

En una rueda de prensa desde París, donde se ha celebrado este martes una reunión de la Coalición de Voluntarios, el jefe del Ejecutivo ha condenado el ataque de Washington sobre Caracas, y ha defendido el "orden internacional basado en reglas", que en su opinión es lo que permite que el mundo no se rija por "la ley de la selva".

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que por cierto nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones", ha sostenido.

El presidente ha recordado que nuestro país "desde el primer momento nunca reconoció" al Gobierno de Nicolás Maduro porque "infringió las reglas" y porque su elección como presidente de Venezuela fue "ilegítima". Pero, "precisamente por ese motivo", no cree que se puede reconocer la acción militar estadounidense.

Es más, ha asegurado que el ataque de Estados Unidos a Venezuela es "a todas luces ilegal", "viola el derecho internacional" y su único objetivo "no parece ser otro que el de cambiar un Ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales".

INTERLOCUCIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ Y LA OPOSICIÓN

De la misma manera, el presidente del Gobierno ha subrayado que espera mantener una "interlocución" con la oposición venezolana, tanto con Edmundo González --que se encuentra en España--, así como el actual Ejecutivo, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya que-considera que "debe abrirse un diálogo sobre el futuro de Venezuela".

"Creo que España puede desempeñar un papel de mediación y contribuir a una transición que culmine en unas elecciones limpias, en las que el pueblo venezolano pueda votar en libertad y decidir libremente sobre su futuro", ha remarcado.

En esta línea, ha reiterado que no reconoce el régimen de Nicolás Maduro --encarcelado en Estados Unidos---, al considerar que "no se respetaron las reglas" en las pasadas elecciones en las que fue reelegido como presidente. Una falta de "legitimidad" que, sin embargo, considera, "no debe responderse con una ilegalidad".

NO ACEPTA AMENAZAS A DINAMARCA

Sánchez también se ha referido al reclamo de Trump sobre Groenladia, afirmando que España "cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas", y que "evidentemente" tampoco puede aceptar que "se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo" como es el caso de Dinamarca.

"No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como Gobierno no nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia cada vez son más recurrentes. Y por tanto España no va a ser cómplice de tal atropello", ha agregado.

El presidente del Ejecutivo ha sostenido que España apoyará a sus aliados y siempre estará "del lado de la legalidad", reforzando el multilateralismo que "por desgracia hoy está siendo debilitado", incluso a sabiendas de "que pueda molestar a alguno".

"Sé que mucha gente pensará que estas son solo palabras, pero las palabras son importantes, son muy importantes. El peso de las palabras sobre todo en política internacional, sobre todo cuando estamos hablando de diplomacia frente a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, precisamente es lo que debemos defender en este momento", ha agregado.