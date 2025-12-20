Seis países latinoamericanos piden el "restablecimiento del orden democrático" en Venezuela

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei - PRESIDENCIA ARGENTINA - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú han suscrito este sábado una declaración en la que piden el "restablecimiento del orden democrático" en Venezuela.

Los firmantes "ratifican su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela", según el comunciado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Asimismo, los seis países expresan su "profunda preocupación" por la "grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela" y recuerdan que Caracas es un "Estado suspendido del Mercosur en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático".

En particular recuerdan las denuncias de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre la "persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas". Por ello instan a las autoridades venezolanas a "cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad".

El documento ha sido firmado por el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, y autoridades de Ecuador y Perú reunidos el 20 de diciembre de 2025 en Foz de Iguazú, coincidiendo con la celebración de la cumbre de Mercosur.