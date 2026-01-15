El Senado de EEUU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

Archivo - El senador republicano por el estado de Indiana Todd Young - Europa Press/Contacto/Ron Sachs - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha rechazado este miércoles una resolución de poderes de guerra que habría impedido al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ordenar el uso de la fuerza militar "en o contra" Venezuela, una victoria para la Administración del magnate neoyorkino que ha llegado gracias al giro de dos republicanos que habían votado previamente para hacer progresar el texto en la Cámara Alta, derivando en presiones desde Washington.

Los senadores Josh Hawley (Missouri) y Todd Young (Indiana) se encontraban en un grupo de cinco republicanos --completado por Rand Paul, Lisa Murkowski y Susan Collins-- que el pasado jueves formaron parte de una mayoría de 52 legisladores que facilitaron que la resolución que habría bloqueado la capacidad de Trump para actuar militarmente dentro de o contra Venezuela avanzase para su votación en pleno.

Tras ello, el presidente norteamericano afirmó en redes sociales que "nunca deberían volver ser elegidos" y tachó sus votos de "estupidez", un mensaje que siguió con llamadas a los legisladores en cuestión, según han informado múltiples medios estadounidenses.

Menos de una semana después, Hawley y Young han regresado a su alineamiento con la mayoría de la bancada republicana y han dado su voto a la objeción planteada por el senador de su partido por Idaho y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Jim Risch, quien ha mantenido que la resolución "intenta detener algo que no está sucediendo", alegando que no hay fuerzas estadounidenses combatiendo en Venezuela ya que la incursión para capturar al presidente de este país, Nicolás Maduro, fue "de alcance limitado" y "de corta duración", según las declaraciones recogidas por el portal de noticias The Hill.

Tras el cambio de postura de los dos senadores republicanos en cuestión, la votación sobre el rechazo a la resolución se ha saldado con un empate técnico, con 50 senadores a favor y 50 en contra, una situación decantada por el voto favorable del vicepresidente del país, JD Vance.

Young, por su parte, ha justificado el cambio de sentido de su voto a través de varias publicaciones en redes sociales en las que ha indicado que, si bien es "profundamente escéptico sobre el envío de tropas estadounidenses para estabilizar Venezuela" y cree "firmemente que cualquier compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso", ha recibido "garantías de que no hay tropas estadounidenses" en el país caribeño.

"También he recibido el compromiso de que, si el presidente Trump determina que se necesitan fuerzas estadounidenses en operaciones militares importantes en Venezuela, la Administración acudirá al Congreso con antelación para solicitar la autorización para el uso de la fuerza", ha agregado, antes de mostrarse complacido por que el secretario de Estado, Marco Rubio, "haya aceptado comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para ofrecer una actualización sobre Venezuela".

Entre los tres republicanos restantes que se han mantenido favorables a bloquear los poderes de guerra de Trump en Venezuela, Rand Paul ha asegurado haber hablado con el propio presidente acerca de su postura en una conversación en la que le habría comunicado que el debate "supera" a ambos, ya que "se trata de la Constitución".

Quien también se ha manifestado al respecto, dentro de ese grupo, ha sido Lisa Murkowski, quien ha mantenido en redes sociales que, pese a la argumentación de Risch y, en el último momento, de Young, acerca de la ausencia de efectivos militares en Venezuela, "las fuerzas y activos estadounidenses permanecen plenamente desplegados en la región".

"La resolución (...) no prejuzga los resultados de las políticas ni disminuye la capacidad del presidente para responder a un ataque contra Estados Unidos o nuestras Fuerzas Armadas. En cambio, reafirma la responsabilidad del Congreso, según el Artículo I, de autorizar hostilidades y garantiza que decisiones de esta magnitud reciban el debate y la supervisión adecuados", ha mantenido la legisladora electa por Alaska, quien se ha erigido en una de las principales disidentes del bloque republicano contra algunas de las campañas más destacadas de Trump en política exterior, como su intento de anexionar Groenlandia a Estados Unidos.