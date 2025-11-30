El senador demócrata Mark Kelly advierte de que los ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

Archivo - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador demócrata Mark Kelly ha advertido este domingo de que los ataques militares de Estados Unidos contra supuestas lanchas del narcotráfico en aguas del Caribe podrían suponer un crimen de guerra, en particular si se confirman las informaciones sobre segundos bombardeos contra presuntos traficantes heridos.

"Lo parece", ha afirmado Kelly en declaraciones a la CNN al ser interrogado si cree que el segundo ataque es un crimen de guerra. Kelly ha estado 25 años en la Armada estadounidense.

"Si lo que se ha dicho es cierto, tengo serias sospechas de que alguien en esa cadena de mando ha cruzado una línea que no debería de haber cruzado jamás", ha añadido.

Kelly ha apuntado que el no habría obedecido una orden para realizar un segundo ataque. "No. No", ha declarado ante las preguntas del entrevistador, "y soy un tipo que ha hundido dos barcos".

Las informaciones se refieren al ataque contra una embarcación del pasado 2 de septiembre, cuando al parece los militares realizaron un segundo ataque tras comprobar que el primero no había acabado con la vida de todas las personas que iban a bordo.

'The Washington Post' ha publicado incluso que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth ordenó "matar a todos". Este fue el primero de una serie de ataques que hasta el momento se han cobrado más de 80 vidas en el Caribe y el Pacífico.

Hegseth salió al paso de estas informaciones el viernes y aseguró que este ataque era "legal tanto según la ley de Estados Unidos como del derecho internacional". La noticia es "falsa, incendiaria y peyorativa" y busca "desacreditar a nuestros sensacionales guerreros que luchan para proteger la patria", según Hegseth.

Kelly y otros cinco congresistas demócratas más han publicado recientemente un vídeo en el que recuerdan a los militares que tienen la obligación de desobedecer cualquier orden ilegal, lo que ha desatado la ira del presidente Donald Trump.

Además, los senadores Roger Wicker (republicano) y Jack Reed (demócrata) han anunciado la apertura de una investigación sobre estos ataques.