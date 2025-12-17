Sheinbaum propone a la ONU que medie en Venezuela y alerta del peligro de una intervención militar

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto a la ONU que medie en la crisis en Venezuela y ha alertado del peligro de una intervención militar extranjera, después de que Estados Unidos haya declarado "organización terrorista" al Gobierno de Nicolás Maduro y el bloqueo de toda su flota petrolera.

Sheinbaum ha afeado a Naciones Unidas su falta de iniciativa en este asunto. "No se le ha visto", ha dicho este miércoles en su habitual rueda de prensa matutina, en la que ha explicado que más allá de las consideraciones que pueda suscitar el Gobierno de Maduro es fundamental apelar al diálogo y a una resolución pacífica.

"Por la declaración del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias", ha remarcado la mandataria mexicana.

"Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la Presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz", ha reiterado.

Sheinbaum ha instado a Naciones Unidas a asumir su papel en esta crisis "para evitar cualquier derramamiento de sangre", al mismo tiempo que ha dejado la puerta abierta a una posible mediación conjunta de los presidentes de la región.

"Nosotros podemos estar como un punto de negociación, de reunión si así lo consideran las partes", ha planteado la presidenta. "Esperemos que no se dé una intervención, el mundo entero debe velar por una solución pacífica", ha dicho.