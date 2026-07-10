Suben a casi 3.890 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Equipos de rescate desplegados en las zonas afectadas por los fuertes terremotos registrados en Venezuela. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Laura De Chiclana/Jna Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han elevado a cerca de 3.890 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado a través de un mensaje en redes de que son concretamente 3.889 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos seísmos --78 más con relación al balance anterior-- y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen, a su vez, 17.907 personas que han perdido sus viviendas o las mismas presentan una afectación "muy severa", según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 3.931 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.142 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.