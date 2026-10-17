Suiza levanta el bloqueo de bienes a la esposa del ministro de Interior y a un diputado venezolano

Archivo - El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de pensa en Caracas, Venezuela (archivo) - Ding Hongfa / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suiza han retirado este viernes a la esposa del ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y al diputado Jorge Arreaza, de la lista de bienes congelados vinculados a la administración de Nicolás Maduro, después de que no se hayan encontrado indicios o activos ilícitos en su contra.

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DEAE) de Suiza ha determinado que ninguno de los dos mandatarios venezolanos poseen activos en el país suizo ni indicios de actos ilícitos en su contra, según ha recogido el diario venezolano 'El Nacional'.

La actualización del registro suizo ha incluido la incorporación de seis personas, entre las que figuran los empresarios Álex Saab y Álvaro Pulido --cercanos al expresidente Maduro--, con lo que se reduce a un total de 37 de 41 los individuos que se encuentran sometidos bajo esta medida.

El congelamiento de bienes fue decretado el pasado 5 enero --dos días después de que Estados Unidos capturase y procesase a Maduro, quien ahora enfrenta cargos acusado por la Fiscalía de Nueva York por narcotráfico y crímenes de lesa humanidad-- y está amparado por la legislación suiza de activos ilícitos.

De esta manera, la ley funciona como un bloqueo cautelar temporal para impedir la salida de capitales mientras se investiga internacionalmente su origen. Cuenta con una vigencia hasta el año 2030 y el compromiso formal de restituir al pueblo venezolano los recursos cuya procedencia irregular sea demostrada.

El dictamen suizo se ha producido dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, liderado por Scott Bessent, levántese las sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y en abril a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La medida llega en una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras el ataque de Washington a Caracas a principios de enero, que supuso la detención y posterior encarcelamiento de Maduro y Flores.