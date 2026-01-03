Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG piden que Albares comparezca en Congreso por el ataque a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana m - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, a iniciativa de este último, han pedido este sábado la comparecencia en el Pleno del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que informe sobre la posición del Gobierno español "ante el grave ataque de EEUU a Venezuela, vulnerando el Derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano".

Concretamente, según el escrito recogido por Europa Press, firma la comparecencia el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la diputada de Compromís adscrita al grupo Mixto, Àgueda Micó; el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa; la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero y los diputados de su grupo Enrique Santiago, Alberto Ibáñez, Agustín Santos y Gerardo Pisarello.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia en el Senado, compuesto por ERC y Bildu, a instancia del senador Gorka Elejabarrieta Díaz, ha solicitado este sábado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Albares, ante la Comisión de Asuntos Exteriores para informar en relación con la "agresión por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela".

PREGUNTAS POR ESCRITO DEL BNG

Además, Néstor Rego ha formulado en el Congreso preguntas para su respuesta por escrito en las que sostiene que el ataque estadounidense de este sábado "viola la soberanía" de Venezuela y "vulnera los más elementales principios del derecho internacional".

En su escrito, recogido por Europa Press, el partido nacionalista gallego pregunta si el Gobierno condenará "de forma tajante" la agresión norteamericana y si activará todos los mecanismos diplomáticos y en los organismos internacionales para lograr el cese de la intervención y el "pleno respeto" a la soberanía venezolana.

Asimismo, Rego se refiere al "secuestro" del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, y pregunta si el Ejecutivo exigirá al presidente de Estados Unidos su liberación inmediata, el cese de cualquier acción agresiva contra ese país y si trabajará activamente para la restitución de la "plena soberanía" de Venezuela.