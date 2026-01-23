Venezuela.- Trump confirma el traslado de "más de 50 millones" de barriles de crudo venezolano a EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Peng Ziyang

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este jueves el traslado de "más de 50 millones de barriles" de petróleo de venezolano a su país, asegurando que llegarán "muchos más", mientras que ha destacado el "fuerte liderazgo" de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Venezuela va a ser muy rica y ella ha hecho muy buen trabajo", ha subrayado.

"Estamos trasladando a Estados Unidos millones de barriles de petróleo en estos momentos (...) Más de 50 millones de barriles de petróleo ya se han trasladado o se están trasladando a Estados Unidos, y hay muchos más por venir", ha señalado en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One.

En esta línea, ha asegurado que "vamos a empezar a perforar muy pronto", presumiendo de que tener "las empresas más grandes del mundo". "Todas están negociando en este momento y nosotros representamos a la nación, que está muy emocionada por ello, porque somos muy buenos en esto y van a ganar más dinero que nunca, pero nosotros también ganaremos mucho dinero", ha subrayado.

El inquilino de la Casa Blanca ha celebrado que esto será beneficioso para el país norteamericano, que "va a hacer ganar mucho dinero a Venezuela", además de abaratar el precio del crudo. "Nosotros hemos bajado los precios del petróleo en muchos casos a 2,30 dólares el galón y, en numerosos casos, (...) por debajo de los 2 dólares", ha señalado respecto a las cifras de "4,50 dólares, 5 dólares, 3,90 dólares" por galón, según ha indicado, anteriores.

Trump ha sacado pecho de que "los precios están bajando muy rápidamente, incluidos los alimentos, prácticamente todo" en Estados Unidos y ha defendido que "heredé unos precios muy altos" de la anterior Administración dirigida por el demócrata Joe Biden.

"Ellos los causaron. Heredé unos precios muy altos y hemos hecho un gran trabajo. Los precios han bajado mucho y yo diría que liderados por la energía. Ahora mismo estamos perforando más petróleo que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país, y si a eso le sumas Venezuela, es una parte tremenda del mercado", ha destacado. "Nuestro país se hará más rico y eso significa que nuestros impuestos bajarán", ha zanjado.

El mandatario estadounidense ha puesto así la cuestión económica en primer plano al ser preguntado por lo que le hará defender unas elecciones en Venezuela, a cuyos líderes "quiero ver cómo lo hacen". "En primer lugar, tenemos que recaudar mucho dinero. Tenemos que recuperarlo ahora mismo", ha afirmado, antes de lamentar que los venezolanos "no viven bien debido a (...) años de socialismo y peor que el socialismo".

Así, ha defendido que "Venezuela va a ser muy rica" gracias a la exportación de petróleo a Estados Unidos. "Si eso continúa, incluso con nosotros llevándonos una parte muy justa, Venezuela estará mucho mejor que nunca", ha reiterado.

Por otra parte, ha destacado que Delcy Rodríguez "ha hecho muy buen trabajo". Además, al ser preguntado sobre su "inclinación" a "mantenerla" al frente del país latinoamericano, el presidente Trump ha aplaudido su "muy fuerte liderazgo".

"También he hablado hoy con María (Corina Machado, la líder opositora venezolana), a quien aprecio mucho. Pero tengo que decir que Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora", ha reiterado desde el avión presidencial a su regreso desde Davos, Suiza, donde ha participado en el Foro Económico Mundial.